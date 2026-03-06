Renault Aktie
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renault mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Im derzeitigen Umfeld sei jede Wachstumsstrategie ambitioniert, doch die vom Autobauer skizzierten Kostenmaßnahmen sollten zu guten Resultaten führen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Dazu sollte die aktualisierte Dividendenpolitik das Interesse der Anleger an der Aktie steigern./gl/ag
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
28,56 €
|Abst. Kursziel*:
40,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
28,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,57%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|14:06
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|21.02.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
