Pkw-Absatz in Deutschland steigt im Februar um 3,8 Prozent

DOW JONES--Nach einem Rückgang zum Jahresauftakt hat der deutsche Automarkt im Februar Fahrt aufgenommen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, legten die Pkw-Neuzulassungen um 3,8 Prozent auf 211.262 Autos zu. Für die ersten beiden Monate des Jahres stand ein Rückgang um 1,4 Prozent auf 405.243 Pkw zu Buche.

