Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,94 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Positiv habe der Automobilhersteller mit den operativen Barmitteln überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu hätten niedrigere Kapitalausgaben sowie die Auflösung von Betriebskapital beigetragen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
91,04 €
|Abst. Kursziel*:
53,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
91,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,41%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
