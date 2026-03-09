DAX 23.965 +2,4%ESt50 5.840 +2,7%MSCI World 4.447 +0,7%Top 10 Crypto 9,2500 +4,0%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.733 +3,0%Euro 1,1652 +0,2%Öl 91,38 +1,8%Gold 5.181 +0,7%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

91,26 EUR +2,00 EUR +2,24 %
STU
Marktkap. 45,94 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Jefferies & Company Inc.

Volkswagen (VW) vz Buy

09:41 Uhr
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,26 EUR 2,00 EUR 2,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Positiv habe der Automobilhersteller mit den operativen Barmitteln überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu hätten niedrigere Kapitalausgaben sowie die Auflösung von Betriebskapital beigetragen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
91,04 €		 Abst. Kursziel*:
53,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
91,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,41%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

10:06 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

