CTS Eventim Aktie
Marktkap. 6,11 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 97 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursverfall nach dem konservativen Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr biete keine größeren Überraschungen./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
49,72 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
48,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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