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Symbol CEVMF

DZ BANK

CTS Eventim Kaufen

18:36 Uhr
CTS Eventim Kaufen
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 97 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursverfall nach dem konservativen Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr biete keine größeren Überraschungen./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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49,72 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
48,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

18:36 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
12:21 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10:46 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:31 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
08:46 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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