CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,52 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Transaktionsdaten zu Live-Veranstaltungen des Ticketvermarkters in den wichtigen europäischen Märkten deuteten auf sehr robuste Ausgaben der Verbraucher in Deutschland hin, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Dazu zeige Italien weiterhin ein starkes Wachstum. Calvet geht unverändert von einer Umsatzsteigerung im zweiten Quartal aus, hält eine Erhöhung der Jahresziele angesichts der Unwägbarkeiten im vierten Quartal aber für unwahrscheinlich./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,55 €
|Abst. Kursziel*:
70,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,20%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|10:21
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK