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Symbol CEVMF

AI Analyse

UBS AG

CTS Eventim Buy

10:21 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Transaktionsdaten zu Live-Veranstaltungen des Ticketvermarkters in den wichtigen europäischen Märkten deuteten auf sehr robuste Ausgaben der Verbraucher in Deutschland hin, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Dazu zeige Italien weiterhin ein starkes Wachstum. Calvet geht unverändert von einer Umsatzsteigerung im zweiten Quartal aus, hält eine Erhöhung der Jahresziele angesichts der Unwägbarkeiten im vierten Quartal aber für unwahrscheinlich./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,55 €		 Abst. Kursziel*:
70,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,20%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

10:21 CTS Eventim Buy UBS AG
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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