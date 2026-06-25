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AI Analyse

Deutsche Bank AG

EON SE Buy

10:31 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen und der Ausblick für 2030 stehe, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe in dem Quartalsbericht des Stromerzeugers und Netzbetreibers keine echte Überraschung. Das Unternehmen sei nach dem ersten Halbjahr auf gutem Weg zur Erreichung der Jahresziele./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,81 €		 Abst. Kursziel*:
9,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,36%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:31 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
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