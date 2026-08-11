Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,8 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
AI Analyse
Sartorius vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Sector Perform" belassen. Charles Weston senkte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Labordienstleisters und Pharmazulieferers sowie seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech geringfügig. Damit trug er den Quartalszahlen der beiden Unternehmen sowie Wechselkursveränderungen Rechnung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
236,90 €
|Abst. Kursziel*:
-7,13%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
236,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,02%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
265,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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