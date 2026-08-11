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Sartorius vz. Aktie

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236,60 EUR -0,70 EUR -0,29 %
STU
finanzen.net zero
Sartorius vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 14,8 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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Symbol SUVPF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Sartorius vz Sector Perform

08:01 Uhr
Sartorius vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
236,60 EUR -0,70 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Sector Perform" belassen. Charles Weston senkte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Labordienstleisters und Pharmazulieferers sowie seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech geringfügig. Damit trug er den Quartalszahlen der beiden Unternehmen sowie Wechselkursveränderungen Rechnung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Sector Perform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
236,90 €		 Abst. Kursziel*:
-7,13%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
236,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,02%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
265,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

08:01 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
28.07.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
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EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Alexandra Gatzemeyer, Acquisition of 5,203 ordinary shares as a share-based compensation component upon fulfillment of the relevant contractual condition.
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Alexandra Gatzemeyer, Acquisition of 4,268 preferrence shares as a share-based compensation component upon fulfillment of the relevant contractual condition.
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EQS Group EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member René Fáber
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