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Sartorius vz. Aktie

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225,70 EUR +2,70 EUR +1,21 %
STU
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Sartorius vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 13,76 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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Symbol SUVPF

Bernstein Research

Sartorius vz Outperform

14:31 Uhr
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
225,70 EUR 2,70 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 284 auf 273 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Delphine Le Louet bezeichnete in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung die zugrundeliegenden Geschäftstrends als solide. Der Labordienstleister und Pharmazulieferer sei zwar noch nicht ganz über den Berg, aber fast./rob/la/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
273,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
228,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,53%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
225,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,96%
Analyst Name:
Delphine Le Louet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
265,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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