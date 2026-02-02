DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +0,0%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1820 +0,2%Öl 65,96 -0,5%Gold 4.931 +5,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick Analystenerwartungen treiben Siemens Energy-Aktie vor Quartalszahlen - Rekordhoch im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Renault Aktie

Kaufen
Verkaufen
Renault Aktien-Sparplan
31,44 EUR -0,54 EUR -1,69 %
STU
31,87 EUR -0,01 EUR -0,03 %
PAR
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,19 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893113

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131906

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNSDF

UBS AG

Renault Sell

08:26 Uhr
Renault Sell
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
31,44 EUR -0,54 EUR -1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. David Lesne sieht die Marktschätzungen für die Margen 2026 als zu hoch an und liegt selbst 13 Prozent darunter, wie er am Montag schrieb./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Sell

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
31,91 €		 Abst. Kursziel*:
-12,25%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
31,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,94%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

08:26 Renault Sell UBS AG
20.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
20.01.26 Renault Sell UBS AG
20.01.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Renault S.A.

finanzen.net So schätzen Analysten die Renault-Aktie ein
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie fester
finanzen.net CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Renault auf 'Hold' - Ziel runter auf 38 Euro
dpa-afx Daimler Truck-Aktie im Plus: Militärlaster-Lieferung an Frankreich
finanzen.net CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
Korea Times GM, Renault take different paths in Korea
RTE.ie Renault 2025 volumes up 3% as Clio, Sandero boost sales
Financial Times Renault to team up with French defence group to make drones for Ukraine
Korea Times Renault Korea unveils Filante luxury SUV for 1st time globally
Korea Times Renault Korea sets sights on 2026 market rebound
Zacks Will Ford's Renault Alliance Help Counter Rising Chinese EV Rivals?
Benzinga Ford Revs Up Europe Strategy With Renault Deal And New EV Push
Financial Times ‘Fight for our lives’: Ford turns to Renault in Europe EV war against China rivals
RSS Feed
Renault S.A. zu myNews hinzufügen