ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. David Lesne sieht die Marktschätzungen für die Margen 2026 als zu hoch an und liegt selbst 13 Prozent darunter, wie er am Montag schrieb./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Renault Sell
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
31,91 €
|Abst. Kursziel*:
-12,25%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
31,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,94%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
