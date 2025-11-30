Renault Aktie
Marktkap. 10,04 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Renault deutlich von 38 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die meisten Signale verschlechterten sich, schrieb David Lesne am Dienstagnachmittag. Das Auftragsbuch des Autobauers werde dünner, die Preise gingen zurück, die Lagerbestände bei den Händlern stiegen, und so weiter und so fort. Alles deute auf ein schwieriges Jahr 2026 hin./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Renault Sell
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
34,30 €
|Abst. Kursziel*:
-18,37%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,17%
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|09:51
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Renault Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG