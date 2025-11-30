DAX 23.808 +0,4%ESt50 5.719 +0,6%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 +5,0%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.841 +1,6%Euro 1,1645 +0,2%Öl 63,10 +1,1%Gold 4.201 -0,1%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Top News
Kursrally in Tokio: Aktien von SoftBank und Advantest treiben Japans Börsen an Kursrally in Tokio: Aktien von SoftBank und Advantest treiben Japans Börsen an
Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung über Vortageshoch Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung über Vortageshoch
Renault Aktie

Renault Aktien-Sparplan
34,64 EUR +0,43 EUR +1,26 %
STU
32,43 CHF +0,04 CHF +0,12 %
BRX
Marktkap. 10,04 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

UBS AG

Renault Sell

09:51 Uhr
Renault Sell
Renault S.A.
34,64 EUR 0,43 EUR 1,26%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Renault deutlich von 38 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die meisten Signale verschlechterten sich, schrieb David Lesne am Dienstagnachmittag. Das Auftragsbuch des Autobauers werde dünner, die Preise gingen zurück, die Lagerbestände bei den Händlern stiegen, und so weiter und so fort. Alles deute auf ein schwieriges Jahr 2026 hin./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Sell

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
34,30 €		 Abst. Kursziel*:
-18,37%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,17%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

09:51 Renault Sell UBS AG
26.11.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 Renault Neutral UBS AG
24.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

