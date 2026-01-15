DAX 24.940 -1,4%ESt50 5.925 -1,7%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.993 -0,8%Euro 1,1624 +0,3%Öl 63,62 -0,9%Gold 4.663 +1,5%
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Renault Aktie

30,89 EUR -1,11 EUR -3,47 %
STU
31,11 EUR -0,77 EUR -2,42 %
GVIE
Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Barclays Capital

Renault S.A.
30,89 EUR -1,11 EUR -3,47%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Renault anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Overweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend"./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,11 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

08:11 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
13.01.26 Renault Sell UBS AG
09.01.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

