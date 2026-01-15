Renault Aktie
Marktkap. 9,18 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Renault anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Overweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend"./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Overweight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,11 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
