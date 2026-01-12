DAX 25.361 -0,2%ESt50 6.014 +0,0%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,34 +1,4%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.863 +0,9%Euro 1,1667 +0,0%Öl 64,73 +0,7%Gold 4.586 -0,3%
Renault Aktie

33,07 EUR -0,68 EUR -2,01 %
30,78 CHF -0,34 CHF -1,08 %
Marktkap. 9,75 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

UBS AG

11:46 Uhr
Renault S.A.
33,07 EUR -0,68 EUR -2,01%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Sell" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Margen des Autoherstellers könnten mittelfristig weiter sinken, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Renault dürfte sich künftig mehr auf den Umsatz als auf die Profitabilität konzentrieren./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
33,16 €		 Abst. Kursziel*:
-15,56%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
33,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,33%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

11:46 Renault Sell UBS AG
09.01.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
05.01.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

