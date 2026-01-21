DAX 24.839 +1,1%ESt50 5.954 +1,2%MSCI World 4.480 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.625 +0,1%Euro 1,1711 +0,2%Öl 64,28 -1,6%Gold 4.822 -0,2%
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Moderna, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie zieht an: Einstieg in Verteidigungsmarkt geplant Deutsche Telekom-Aktie zieht an: Einstieg in Verteidigungsmarkt geplant
Hot Stocks heute: BioNTech mit Kursziel 140 USD - bis zu sieben Onkologie Medikamente könnten auf den Markt kommen    Hot Stocks heute: BioNTech mit Kursziel 140 USD - bis zu sieben Onkologie Medikamente könnten auf den Markt kommen   
Renault Aktie

Renault Aktien-Sparplan
32,67 EUR -0,99 EUR -2,94 %
STU
30,28 CHF +0,47 CHF +1,57 %
BRX
Marktkap. 9,18 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Bernstein Research

Renault Outperform

20.01.26
Renault Outperform
Renault S.A.
32,67 EUR -0,99 EUR -2,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Autobauer habe die Prognosen für 2025 bestätigt, schrieb Stephen Reitman am Dienstag nach einer Telefonrunde mit Analysten. Die operative Marge 2026 dürfte unter der für 2025 liegen. Seine positive Haltung gegenüber der Aktie basiere vor allem auf Maßnahmen der Franzosen zur Sicherstellung einer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der chinesischen Konkurrenz./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Analysen zu Renault S.A.

20.01.26 Renault Outperform Bernstein Research
20.01.26 Renault Sell UBS AG
20.01.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Renault Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

