Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter
Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter
LOréal-Aktie fällt deutlich: Kosmetikkonzern schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 2,37 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Carl Zeiss Meditec AG
27,00 EUR 1,62 EUR 6,38%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsausblick bleibe mit Unsicherheiten behaftet, schrieb Jonathon Unwin am Donnerstagabend nach Analyse der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Der Wettbewerb in China nehme zu. Der Experte bevorzugt es, zunächst abzuwarten./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
26,80 €		 Abst. Kursziel*:
11,94%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
27,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

10:11 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
12.02.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
12.02.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

dpa-afx Sparprogramm geplant Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart Carl Zeiss Meditec-Aktie gibt ab: Rote Zahlen zum Jahresstart
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Rot
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich leichter
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag stärker
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Donnerstagmittag ab
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
