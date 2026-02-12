Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

10:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsausblick bleibe mit Unsicherheiten behaftet, schrieb Jonathon Unwin am Donnerstagabend nach Analyse der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Der Wettbewerb in China nehme zu. Der Experte bevorzugt es, zunächst abzuwarten./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

