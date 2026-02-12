Carl Zeiss Meditec Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsausblick bleibe mit Unsicherheiten behaftet, schrieb Jonathon Unwin am Donnerstagabend nach Analyse der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Der Wettbewerb in China nehme zu. Der Experte bevorzugt es, zunächst abzuwarten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
26,80 €
|Abst. Kursziel*:
11,94%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
27,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name:
Jonathon Unwin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
