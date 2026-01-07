Renault Aktie
Marktkap. 10 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault von 50,00 auf 42,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari, aber auch für Renault bleibt er positiv gestimmt unter anderem wegen des starken Free Cashflows./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Overweight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,10 €
|Abst. Kursziel*:
24,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,93%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|09:51
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|09:51
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|09:41
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Renault Sell
|UBS AG
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|09:51
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG