JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,57 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe im vierten Quartal enttäuscht, schrieb Malte Schaumann am Freitag nach den Zahlen der Jenaer. Nachdem die Aktien zuletzt stark vom Auftragseingang des Chipausrüsters ASML profitiert hätten, zeichne sich ein Rückschlag ab./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,38 €
|Abst. Kursziel*:
21,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,30%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|09:36
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG