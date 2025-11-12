JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,06 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Michael Kuhn in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Positiv habe der Auftragseingang des Zulieferers für die Halbleiterbranche herausgeragt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu JENOPTIK AG
|12:51
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
