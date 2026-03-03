DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 +7,7%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.828 +6,8%Euro1,1634 +0,2%Öl82,51 +0,7%Gold5.141 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KI jenseits von NVIDIA: Warum die Samsara-Aktie interessant für Anleger werden könnte KI jenseits von NVIDIA: Warum die Samsara-Aktie interessant für Anleger werden könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

INDEXÄNDERUNG/Deutz, Salzgitter und Jenoptik steigen in den MDAX auf

04.03.26 23:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
26,04 EUR 0,50 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Wohnen SE
22,15 EUR -0,70 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DEUTZ AG
11,62 EUR 0,13 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
78,70 EUR -1,40 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fielmann AG
43,00 EUR -0,50 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
init innovation in traffic systems SE
43,40 EUR 0,20 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JENOPTIK AG
27,58 EUR 1,24 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PSI Software AG
45,20 EUR -0,30 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
51,25 EUR 0,75 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schaeffler AG
8,35 EUR 0,33 EUR 4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
4,54 EUR 0,05 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
26,51 EUR -0,48 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
30.357,3 PKT 556,3 PKT 1,87%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--STOXX, Teil der Unternehmensgruppe ISS STOXX und ein führender Anbieter von Benchmark- und maßgeschneiderten Indexlösungen für globale institutionelle Investoren, hat am Mittwoch die neue Zusammensetzung der DAX Blue-Chip-Indizes bekannt gegeben. Neu im MDAX sind Deutz, Salzgitter und Jenoptik, sie ersetzen dort Teamviewer, Fielmann sowie Carl Zeiss Meditec. Fielmann, Carl Zeiss Meditec, Teamviewer wechseln in den SDAX, neu ist dort auch die Init Innovation zu finden. Jenoptik, Salzgitter, Deutz und PSI Software sind zukünftig nicht mehr im SDAX enthalten. Alle Änderungen werden ab dem 23. März 2026 wirksam. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Blue-Chip-Indizes ist der 3. Juni 2026.

Wer­bung

Daneben hat Stoxx mitgeteilt, dass Deutsche Wohnen aufgrund des Verstoßes der Basiskriterien, wie in Kapitel 5.5.2 des DAX Equity Index Methodology Guide - Minimum Free Float von 10 Prozent - definiert, mit Wirkung zum 9. März 2026 aus dem MDAX genommen wird. Für die Deutsche Wohnen wechselt Schaeffler aus dem SDAX in den MDAX. Im SDAX ersetzt Einhell die Schaeffler Aktie.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ MDAX - NEUAUFNAHME

- Salzgitter

- Deutz

- Jenoptik

+ MDAX - HERAUSNAHME

- Teamviewer

- Fielmann

- Carl Zeiss Meditec

+ SDAX - NEUAUFNAHME

Wer­bung

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

- Init Innovation

+ SDAX - HERAUSNAHME

- Jenoptik

- Salzgitter

- Deutz

- PSI Software

Daneben werden Deutsche Wohnen außerplanmäßig aus dem MDAX entnommen. Dafür wechseln Schaeffler aus dem SDAX in den MDAX,

Einhell ersetzen Schaeffler im SDAX

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

Wer­bung

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 17:30 ET (22:30 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
13.02.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen