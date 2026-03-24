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Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

09:11 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
27,22 EUR 1,34 EUR 5,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die im Februar veröffentlichten vorläufigen Eckzahlen seien bestätigt und die Jahresziele für 2026 präzisiert worden, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Technologiekonzern erwarte ein einstelliges Umsatzwachstum und eine operative Ergebnismarge, die mit 9 bis 21 Prozent über dem Vorjahreswert liege. Zugleich sollen die Investitionsausgaben 2026 wohl leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Der Analyst wies darauf hin, dass Analysten im Schnitt für 2026 ein Umsatzwachstum von 8 Prozent und eine Ebitda-Marge von 20 Prozent erwarteten./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,72 €		 Abst. Kursziel*:
-10,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,83%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

09:11 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
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18.02.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
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