JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,46 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik angesichts der Ernennung eines neuen Konzernchefs (CEO) auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aussagen der Aufsichtsratsvorsitzenden Daniela Mattheus zum designierten CEO "lesen sich gut", schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch nach der Nachricht, dass Dominic Dorfner spätestens am 1. Oktober das Ruder übernehmen soll. Auf dem Weg, sich als Photonikkonzern zu stärken, verspreche sie sich von Dorfner einen klaren strategischen Fokus./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,26 €
|Abst. Kursziel*:
-0,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,18%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|14:26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14:26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14:26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG