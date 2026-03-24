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Symbol JNPKF

Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

11:26 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik angesichts der Ernennung eines neuen Konzernchefs (CEO) auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aussagen der Aufsichtsratsvorsitzenden Daniela Mattheus zum designierten CEO "lesen sich gut", schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch nach der Nachricht, dass Dominic Dorfner spätestens am 1. Oktober das Ruder übernehmen soll. Auf dem Weg, sich als Photonikkonzern zu stärken, verspreche sie sich von Dorfner einen klaren strategischen Fokus./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,26 €		 Abst. Kursziel*:
-0,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,18%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

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11:26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
09:11 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 JENOPTIK Halten DZ BANK
18.02.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner to become new CEO of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
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