JENOPTIK-Aktie: Andreas Krey rückt in den Aufsichtsrat auf
Amtsgericht bestellt Krey bis zur Hauptversammlung - anschließende Wahl ist geplant.
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Das Amtsgericht Jena hat Andreas Krey mit Wirkung zum 20. März 2026 bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der JENOPTIK AG bestellt. Danach soll Krey den Aktionären in der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2026 für eine Wahlperiode von drei Jahren zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden, wie JENOPTIK am Freitagnachmittag mitteilte. Krey ist seit vielen Jahren Sprecher der Geschäftsleitung der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen.
DJG/cbr/flf
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Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images