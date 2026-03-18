DAX22.448 -1,7%Est505.523 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2500 -1,4%Nas21.845 -1,1%Bitcoin60.543 +0,3%Euro1,1544 -0,3%Öl108,9 +1,2%Gold4.552 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Vincorion VNC001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX sackt ab -- US-Börsen tiefer -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
Eurokurs gibt vor dem Wochenende zum US-Dollar leicht nach Eurokurs gibt vor dem Wochenende zum US-Dollar leicht nach
Firefly Aerospace: Warum diese Space-Aktie ein Multi-Bagger-Kandidat ist! Firefly Aerospace: Warum diese Space-Aktie ein Multi-Bagger-Kandidat ist!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Personalie

JENOPTIK-Aktie: Andreas Krey rückt in den Aufsichtsrat auf

20.03.26 16:51 Uhr
JENOPTIK-Aktie im Fokus: Neues Aufsichtsratsmitglied bestellt | finanzen.net

Amtsgericht bestellt Krey bis zur Hauptversammlung - anschließende Wahl ist geplant.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
25,66 EUR 0,32 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Amtsgericht Jena hat Andreas Krey mit Wirkung zum 20. März 2026 bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der JENOPTIK AG bestellt. Danach soll Krey den Aktionären in der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2026 für eine Wahlperiode von drei Jahren zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden, wie JENOPTIK am Freitagnachmittag mitteilte. Krey ist seit vielen Jahren Sprecher der Geschäftsleitung der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen.

Wer­bung

Zeitweise verliert die JENOPTIK-Aktie am Freitag 1,65 Prozent auf 25,02 Euro.

DJG/cbr/flf

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
13.02.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen