JENOPTIK Aktie

JENOPTIK Aktien-Sparplan
27,42 EUR +0,54 EUR +2,01 %
STU
Marktkap. 1,55 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60

ISIN DE000A2NB601

Symbol JNPKF

Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
27,42 EUR 0,54 EUR 2,01%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Technologiekonzerns zeigten einen elfprozentigen Auftragsrückgang, was für die Aktie aber nur begrenzt wichtig sei, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seinem Rückblick. Der Fokus des Marktes liege auf dem Ausblick, den das Management erst bei der Vorlage der Jahreszahlen im März abgeben werde. Dessen Hinweise auf eine fundamental positive Entwicklung im Halbleiterausrüster-Markt erschienen durch die bisherige Auftragsentwicklung im laufenden Quartal untermauert, die auch mit dem starken Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters ASML im vergangenen Quartal zusammenhingen. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie zu billig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,84 €		 Abst. Kursziel*:
15,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,06%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

11:21 JENOPTIK Neutral UBS AG
08:01 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.02.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag billiger
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Mittag ab
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Vormittag nach
TraderFox Stocks in Action: Generali, Jenoptik, Siltronic, Deutsche Börse, Safran
finanzen.net JENOPTIK-Aktie holt Verluste auf: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Jenoptik drehen ins Plus - Ausblick beruhigt
dpa-afx ROUNDUP 2: Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagmittag
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
