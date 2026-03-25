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Symbol DGEAF

Barclays Capital

Diageo Overweight

08:26 Uhr
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
15,95 EUR -0,05 EUR -0,31%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2310 auf 2360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt bewertete am Mittwochabend den Verkauf des Cricket-Teams RCS durch die indische Tochter United Spirits (USL). Der Spirituosenkonzern realisiere eine Wertsteigerung mit einem Asset, das nicht zum Kerngeschäft gehöre. Die Aktivität sei eher auf der Werbeschiene und werde auf einem zyklischen Hoch verkauft./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Overweight

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
23,60 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,77 £		 Abst. Kursziel*:
71,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Laurence Whyatt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,31 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:26 Diageo Overweight Barclays Capital
25.03.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 Diageo Neutral UBS AG
25.03.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
25.03.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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