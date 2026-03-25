Scout24 Aktie

63,95 EUR -0,35 EUR -0,54 %
Marktkap. 4,47 Mrd. EUR

KGV 25,77
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross überarbeitete am Mittwochabend seine Prognosen für den Immobilienportal-Betreiber. Für das Gesamtjahr hätten sich keine Änderungen ergeben, doch gewisse Verschiebungen habe es auf Quartalsebene gegeben. Im ersten Quartal erwartet er ein Umsatzwachstum von 14 Prozent und ein operatives Ergebnis (EBitda) in Höhe von 107 Millionen Euro./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
64,65 €		 Abst. Kursziel*:
54,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
63,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,37%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:16 Scout24 Overweight Barclays Capital
19.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Scout24 Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

Dow Jones Ausschüttung Scout24-Aktie: Dividende soll deutlich klettern - Vorläufige Zahlen und Ausblick bestätigt Scout24-Aktie: Dividende soll deutlich klettern - Vorläufige Zahlen und Ausblick bestätigt
dpa-afx Scout24 erhöht Dividende nicht so stark wie erwartet
EQS Group EQS-News: Scout24 SE veröffentlicht integrierten Geschäftsbericht 2025 und schlägt Dividendenerhöhung um 14 % vor - Prognose für 2026 wiederholt
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: Scout24 SE publishes integrated annual report 2025 and proposes 14% dividend increase; guidance for 2026 reiterated
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
