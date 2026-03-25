Scout24 Aktie
Marktkap. 4,47 Mrd. EURKGV 25,77
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross überarbeitete am Mittwochabend seine Prognosen für den Immobilienportal-Betreiber. Für das Gesamtjahr hätten sich keine Änderungen ergeben, doch gewisse Verschiebungen habe es auf Quartalsebene gegeben. Im ersten Quartal erwartet er ein Umsatzwachstum von 14 Prozent und ein operatives Ergebnis (EBitda) in Höhe von 107 Millionen Euro./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
64,65 €
|Abst. Kursziel*:
54,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
63,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,37%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
