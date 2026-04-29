Scout24 Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EURKGV 25,78
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die soliden Quartalszahlen des Onlineportal-Betreibers belegten eine starke Entwicklung im Kerngeschäft, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,05 €
|Abst. Kursziel*:
45,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,83%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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