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Symbol SCOTF

UBS AG

Scout24 Buy

12:31 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die soliden Quartalszahlen des Onlineportal-Betreibers belegten eine starke Entwicklung im Kerngeschäft, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,05 €		 Abst. Kursziel*:
45,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,83%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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