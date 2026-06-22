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DZ BANK

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18:11 Uhr
Scout24 Kaufen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Scout24 mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Internetportalbetreiber habe in den vergangenen Jahren eine Transformation des Geschäftsmodells durchlaufen und sich durch gezielte Zukäufe vom reinen Online-Marktplatz zum integrierten Property-Technology-Ökosystem weiterentwickelt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Scout24 verfüge mit steigenden Kundenzahlen und parallel steigenden durchschnittlichen monatlichen Erlösen pro zahlendem Kunden über zwei Hebel, um das Wachstum aus eigener Kraft anzukurbeln. Ferner seien die Aktien wegen KI-Sorgen historisch niedrig bewertet./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Kaufen

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
74,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
73,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

18:11 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
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