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UBS AG

Scout24 Buy

08:16 Uhr
Scout24 Buy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb gab am Dienstagabend einen Ausblick auf den Kapitalmarkttag des Portalbetreibers am 12. Mai. Neue mittelfristige Margenziele erwartet er eher über dem Marktkonsens. KI-Impulse dürfte das Unternehmen allerdings eher nicht konkret quantifizieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,40 €		 Abst. Kursziel*:
49,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,79%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:16 Scout24 Buy UBS AG
05.05.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 Scout24 Buy UBS AG
30.04.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
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