Eni Aktie

23,31 EUR +0,11 EUR +0,45 %
STU
21,33 CHF +0,11 CHF +0,51 %
BRX
Marktkap. 65,81 Mrd. EUR

KGV 20,59
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

09:06 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,31 EUR 0,11 EUR 0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Ölkonzern habe seinen Kapitalmarkttag ausgerechnet auf einen Tag gelegt, der in der jüngeren Zeit geopolitisch wohl am intensivsten war mit dem begonnenen Iran-Krieg, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste strategische Neuausrichtung stärke den Vorsprung bei der Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen und ziele gleichzeitig darauf ab, einen der Hauptnachteile großer Energiekonzerne im Zuge der Energiewende zu vermeiden./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 23:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
23,46 €		 Abst. Kursziel*:
2,30%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
23,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,96%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

09:06 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.03.26 Eni Buy UBS AG
20.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Eni Kaufen DZ BANK
20.03.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Minus
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Mittag
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net STOXX-Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart
Globes ENI drops out of Ratio gas exploration consortium
Zacks Why Eni SpA (E) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Eni SpA (E) is a Great Choice
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Eni, Mitsubishi Electric and Societe Generale
Zacks Zacks.com featured highlights include Buenaventura Mining, Veeco Instruments, Blue Bird and Eni
Zacks Zacks.com featured highlights include Eni, Sanmina, FirstSun Capital, First American Financial and AXIS Capital
Zacks Is Eni (E) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Eni (E) Stock?
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen