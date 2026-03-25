Marktkap. 65,81 Mrd. EURKGV 20,59
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Ölkonzern habe seinen Kapitalmarkttag ausgerechnet auf einen Tag gelegt, der in der jüngeren Zeit geopolitisch wohl am intensivsten war mit dem begonnenen Iran-Krieg, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste strategische Neuausrichtung stärke den Vorsprung bei der Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen und ziele gleichzeitig darauf ab, einen der Hauptnachteile großer Energiekonzerne im Zuge der Energiewende zu vermeiden./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 23:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
23,46 €
|Abst. Kursziel*:
2,30%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
23,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,96%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|09:06
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|20.03.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets