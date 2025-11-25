DAX23.407 +0,7%Est505.566 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -4,9%Nas22.646 -1,0%Bitcoin75.221 -1,8%Euro1,1561 +0,3%Öl62,21 -1,8%Gold4.120 -0,4%
Führungswechsel

JENOPTIK-Aktie fester: CEO Traeger geht

25.11.25 14:08 Uhr
JENOPTIK-Aktie höher: Vorstandschef Traeger verlässt den Konzern

JENOPTIK steht vor einer bedeutenden Veränderung in der Unternehmensführung, da der langjährige Vorstandschef Stefan Traeger seinen Rücktritt angekündigt hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,40 EUR 0,10 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen


JENOPTIK muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef machen. Wie der Konzern mitteilte, wird Stefan Traeger sein Vorstandsmandat zum 15. Februar 2026 niederlegen und das Unternehmen nach nahezu neun Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. Der Aufsichtsrat bedanke sich "ausdrücklich" für Traegers Arbeit und werde nun die Suche nach einem Nachfolger einleiten.

Via XETRA notiert die JENOPTIK-Aktie zeitweise 0,52 Prozent höher bei 19,31 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

