JENOPTIK-Aktie fester: CEO Traeger geht
JENOPTIK steht vor einer bedeutenden Veränderung in der Unternehmensführung, da der langjährige Vorstandschef Stefan Traeger seinen Rücktritt angekündigt hat.
Werte in diesem Artikel
JENOPTIK muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandschef machen. Wie der Konzern mitteilte, wird Stefan Traeger sein Vorstandsmandat zum 15. Februar 2026 niederlegen und das Unternehmen nach nahezu neun Jahren an der Spitze im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. Der Aufsichtsrat bedanke sich "ausdrücklich" für Traegers Arbeit und werde nun die Suche nach einem Nachfolger einleiten.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
