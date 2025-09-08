DAX23.718 -0,4%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.616 +0,2%Nas21.783 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,05 +1,2%Gold3.638 +0,1%
JENOPTIK-Aktie etwas tiefer: Produktionsstandort Jena wird gestärkt

09.09.25 16:40 Uhr
JENOPTIK-Aktie wenig beeindruckt: JENOPTIK investiert kräftig in Jenaer Produktionskapazitäten | finanzen.net

JENOPTIK baut seine High-end-Fertigung für Halbleiteroptiken in Jena aus und investiert dafür ab dem Jahresende einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in den Ausbau einer aktuell leerstehenden Halle.

JENOPTIK AG
16,33 EUR -0,06 EUR -0,37%
Die Fertigung anspruchsvollster, hochqualitativer Optik-Komponenten, die hauptsächlich in der Halbleiterausrüstungsindustrie zum Einsatz kommen, soll dort ab der zweite Jahreshälfte 2027 beginnen, wie das Photonik-Unternehmen in Jena mitteilte. Geplant wird zum Start mit rund 50 neuen Mitarbeitern.

"Mit der Investition in eines unserer Kerngeschäfte reagieren wir auf die zunehmenden Anforderungen unserer Kunden im Wachstumsfeld der Halbleitertechnik", sagte JENOPTIK-Vorstandschef Stefan Traeger.

Die JENOPTIK-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 16,36 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

