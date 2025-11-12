Warburg Research

JENOPTIK Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Gewinn und beim Auftragseingang die Erwartungen übertroffen, schrieb Malte Schaumann in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien seien aktuell anspruchslos bewertet./rob/la/ag

