JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,06 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Gewinn und beim Auftragseingang die Erwartungen übertroffen, schrieb Malte Schaumann in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien seien aktuell anspruchslos bewertet./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,22 €
|Abst. Kursziel*:
58,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,17%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|11:31
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:31
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:31
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG