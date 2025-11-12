DAX 24.279 -0,4%ESt50 5.800 +0,2%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.627 +1,2%Euro 1,1618 +0,2%Öl 63,04 +0,6%Gold 4.223 +0,6%
JENOPTIK Aktie

JENOPTIK Aktien-Sparplan
20,36 EUR -0,46 EUR -2,21 %
STU
Marktkap. 1,06 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60

ISIN DE000A2NB601

Symbol JNPKF

JENOPTIK Buy

JENOPTIK Buy
JENOPTIK AG
20,36 EUR -0,46 EUR -2,21%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Gewinn und beim Auftragseingang die Erwartungen übertroffen, schrieb Malte Schaumann in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien seien aktuell anspruchslos bewertet./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,22 €		 Abst. Kursziel*:
58,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,17%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

11:31 JENOPTIK Buy Warburg Research
08:11 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
21.10.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

finanzen.net Unsichere Branchenlage JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger JENOPTIK-Aktie springt hoch: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag stark gefragt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittwochnachmittag steigen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Das macht der SDAX aktuell
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Mittwochmittag kräftig
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
