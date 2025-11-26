DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt
1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren 1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JENOPTIK Aktie

Kaufen
Verkaufen
JENOPTIK Aktien-Sparplan
19,45 EUR -0,03 EUR -0,15 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,12 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2NB60

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2NB601

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JNPKF

Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

15:36 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
19,45 EUR -0,03 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Technologieunternehmen Jenoptik habe den Abschied von Konzernchef Stefan Traeger bekanntgegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme überraschend nach seiner Vertragsverlängerung erst im August 2024./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,34 €		 Abst. Kursziel*:
24,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,39%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

15:36 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 JENOPTIK Buy Warburg Research
14.11.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.11.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK büßt am Donnerstagnachmittag ein
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag in Grün
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Mittag an
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag
Dow Jones JENOPTIK-Aktie fester: CEO Traeger geht
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger verlässt Jenoptik
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
JENOPTIK AG zu myNews hinzufügen