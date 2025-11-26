JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,12 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Technologieunternehmen Jenoptik habe den Abschied von Konzernchef Stefan Traeger bekanntgegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme überraschend nach seiner Vertragsverlängerung erst im August 2024./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,34 €
|Abst. Kursziel*:
24,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,39%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|15:36
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|15:36
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
