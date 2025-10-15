DAX 24.202 +0,1%ESt50 5.635 +0,5%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Marktkap. 1,11 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2NB60

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2NB601

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JNPKF

Deutsche Bank AG

JENOPTIK Hold

14:11 Uhr
JENOPTIK Hold
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
19,93 EUR 0,23 EUR 1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Umsatz des Optoelektronik-Unternehmens dürfte auf Jahressicht leicht zugelegt haben, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) sollte um 17 Prozent zurückgegangen sein./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Hold

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,89 €		 Abst. Kursziel*:
10,61%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,39%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

