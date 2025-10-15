JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,11 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Umsatz des Optoelektronik-Unternehmens dürfte auf Jahressicht leicht zugelegt haben, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) sollte um 17 Prozent zurückgegangen sein./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Hold
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,89 €
|Abst. Kursziel*:
10,61%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,39%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|14:11
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
