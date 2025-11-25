DAX 23.760 +0,1%ESt50 5.647 -0,2%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,39 +0,2%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.908 +1,1%Euro 1,1583 -0,1%Öl 63,15 +0,1%Gold 4.155 -0,2%
Marktkap. 1,12 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60

ISIN DE000A2NB601

Warburg Research

JENOPTIK Buy

10:21 Uhr
JENOPTIK Buy
JENOPTIK AG
19,52 EUR 0,04 EUR 0,21%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dass der langjährige Unternehmenschef Stefan Träger trotz eines Vertrags bis 2028 schon Mitte Februar 2026 gehen werde, deute auf Differenzen beim Technologiekonzern über die strategische Ausrichtung hin, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ein Nachfolger sei noch nicht bekannt gegeben worden. Die operative Entwicklung in den vergangenen Jahren sei nicht immer zufriedenstellend gewesen, resümierte Schaumann. An kurzfristige Gründe für Trägers vorzeitigen Abschied glaubt er nicht. Die beibehaltene Anlageempfehlung begründet er mit dem deutlichen Kurspotenzial sowie der Erwartung einer wieder besseren operativen Entwicklung ab 2026./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,46 €		 Abst. Kursziel*:
64,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,93%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

