RWE Aktie

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich der positive Trend für europäische Versorger fortsetzen, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Höhere Energiepreise könnten Impulse liefern. KI-Rechenzentren trieben die Stromnachfage nach oben./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,73 €		 Abst. Kursziel*:
8,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
Analyst Name:
Dominic Nash 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

12:01 RWE Overweight Barclays Capital
07.01.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

