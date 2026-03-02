Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Rot
Der LUS-DAX verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 2,04 Prozent schwächer bei 24.096,00 Punkten.
Bei 24.085,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.426,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 03.02.2026, mit 24.734,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 23.776,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Stand von 23.060,00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,91 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.085,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,13 Prozent auf 40,29 EUR), Deutsche Börse (+ 0,73 Prozent auf 235,00 EUR), QIAGEN (+ 0,50 Prozent auf 41,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,02 Prozent auf 41,38 EUR) und Zalando (-0,15 Prozent auf 19,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-13,16 Prozent auf 90,96 EUR), RWE (-3,28 Prozent auf 53,10 EUR), Bayer (-3,08 Prozent auf 39,36 EUR), Allianz (-2,86 Prozent auf 359,80 EUR) und Commerzbank (-2,76 Prozent auf 32,37 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 573.280 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,605 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Allianz News
Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com