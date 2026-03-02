DAX24.103 -2,2%Est505.863 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1634 -0,5%Öl80,52 +3,1%Gold5.310 -0,3%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
LUS-DAX-Performance

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Rot

03.03.26 09:29 Uhr
Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Rot | finanzen.net

Der LUS-DAX verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
355,20 EUR -15,60 EUR -4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
38,92 EUR -1,48 EUR -3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
90,30 EUR -6,70 EUR -6,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
32,16 EUR -1,26 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
28,05 EUR -1,19 EUR -4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
235,60 EUR 3,10 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,28 EUR 0,17 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,24 EUR -0,76 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
41,60 EUR -0,40 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
52,82 EUR -2,04 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
164,00 EUR -4,02 EUR -2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
40,97 EUR -0,68 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
94,16 EUR -3,34 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
19,48 EUR -0,42 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
23.998,5 PKT -600,5 PKT -2,44%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 2,04 Prozent schwächer bei 24.096,00 Punkten.

Bei 24.085,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.426,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 03.02.2026, mit 24.734,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 23.776,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Stand von 23.060,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,91 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.085,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,13 Prozent auf 40,29 EUR), Deutsche Börse (+ 0,73 Prozent auf 235,00 EUR), QIAGEN (+ 0,50 Prozent auf 41,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,02 Prozent auf 41,38 EUR) und Zalando (-0,15 Prozent auf 19,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-13,16 Prozent auf 90,96 EUR), RWE (-3,28 Prozent auf 53,10 EUR), Bayer (-3,08 Prozent auf 39,36 EUR), Allianz (-2,86 Prozent auf 359,80 EUR) und Commerzbank (-2,76 Prozent auf 32,37 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 573.280 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,605 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
24.02.2026RWE OverweightBarclays Capital
20.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.02.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.02.2026RWE OverweightBarclays Capital
20.02.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
10.02.2026RWE BuyJefferies & Company Inc.
06.02.2026RWE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
13.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
