Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Rot

LUS-DAX-Performance

Der LUS-DAX verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 2,04 Prozent schwächer bei 24.096,00 Punkten.

Bei 24.085,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.426,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 03.02.2026, mit 24.734,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 23.776,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.03.2025, den Stand von 23.060,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,91 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Bei 24.085,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,13 Prozent auf 40,29 EUR), Deutsche Börse (+ 0,73 Prozent auf 235,00 EUR), QIAGEN (+ 0,50 Prozent auf 41,50 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,02 Prozent auf 41,38 EUR) und Zalando (-0,15 Prozent auf 19,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Beiersdorf (-13,16 Prozent auf 90,96 EUR), RWE (-3,28 Prozent auf 53,10 EUR), Bayer (-3,08 Prozent auf 39,36 EUR), Allianz (-2,86 Prozent auf 359,80 EUR) und Commerzbank (-2,76 Prozent auf 32,37 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 573.280 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,605 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

