Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1210 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Britische Versorger seien derzeit sehr aussichtsreich, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Entsprechend deutlich habe er Schätzungen und Kursziele angehoben. Die britische Energiebranche stehe am Anfang eines starken Wachstums, getrieben vom Energiewandel und der hohen Stromnachfrage durch Rechenzentren für KI./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Overweight

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic Nash 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

12:01 National Grid Overweight Barclays Capital
12.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 National Grid Outperform Bernstein Research
05.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 National Grid Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu National Grid plc

finanzen.net FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Dienstagmittag
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der National Grid-Aktie angepasst
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag
Benzinga Looking Into National Grid PLC&#39;s Recent Short Interest
MotleyFool National Grid (NGG) Q2 2026 Earnings Transcript
reNEWS National Grid consults on Cross Border Connection
reNEWS National Grid confirms £12bn HVDC civils awards
Zacks All You Need to Know About National Grid (NGG) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Reasons to Include National Grid Stock in Your Portfolio Right Now
reNEWS National Grid launches £8bn substation drive
Financial Times National Grid under renewed scrutiny over network maintenance spending
