National Grid Aktie
Marktkap. 67,76 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1210 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Britische Versorger seien derzeit sehr aussichtsreich, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Entsprechend deutlich habe er Schätzungen und Kursziele angehoben. Die britische Energiebranche stehe am Anfang eines starken Wachstums, getrieben vom Energiewandel und der hohen Stromnachfrage durch Rechenzentren für KI./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Overweight
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dominic Nash
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
