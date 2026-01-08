DAX 25.154 +0,1%ESt50 5.957 +0,9%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.644 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,27 -0,7%Gold 4.474 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Siemens 723610 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Asiens Börsen schließen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
RWE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie RWE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mutares Aktie

Kaufen
Verkaufen
Mutares Aktien-Sparplan
32,60 EUR +0,80 EUR +2,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 681,01 Mio. EUR

Div. Rendite 8,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2NB65

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2NB650

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MUTRF

Warburg Research

Mutares Buy

10:41 Uhr
Mutares Buy
Aktie in diesem Artikel
Mutares
32,60 EUR 0,80 EUR 2,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stefan Augustin bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Kauf des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic sowie den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip durch die Beteiligungsgesellschaft./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mutares Buy

Unternehmen:
Mutares		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,50 €		 Abst. Kursziel*:
41,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,10%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mutares

10:41 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research
13.11.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Mutares

dpa-afx Rekordübernahme Mutares-Aktie steigt: Übernahme von Sabic-Geschäft - Verkauf von Kalzip Mutares-Aktie steigt: Übernahme von Sabic-Geschäft - Verkauf von Kalzip
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück
finanzen.net XETRA-Handel SDAX fällt am Donnerstagnachmittag
dpa-afx ROUNDUP: Mutares kauft Sabic-Bereich - Verkauf des Fassadenspezialisten Kalzip
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX sackt mittags ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Mutares konsolidiert nach Erholung - Portfolio-Transaktionen
EQS Group EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von Kalzip an Tremco CPG
StockXperts Mutares mit Mega-Deal
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester
EQS Group EQS-News: Mutares signs agreement to sell Kalzip to Tremco CPG
EQS Group EQS-News: Mutares signs a landmark agreement to acquire the Engineering Thermoplastics Business in the Americas and Europe from SABIC
EQS Group EQS-News: Mutares signs agreement to acquire Mimovrste, Mall.hr and dedicated IT resources from Allegro Group
EQS Group EQS-News: Mutares has completed the acquisition of Greer Steel Co., Inc. in the USA
EQS Group EQS-News: Mutares signs agreement to sell Conexus to ATS - Advance Technologies System
EQS Group EQS-News: Mutares completes acquisition of HSR and HST from Hwaseung Corporation for Amaneos China
EQS Group EQS-News: Mutares signs an agreement to acquire the Gas Solutions business from Wärtsilä
EQS Group EQS-News: Mutares reduces ownership in public Terranor share to 57% on the back of strong trading and performance
RSS Feed
Mutares zu myNews hinzufügen