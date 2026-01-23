DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.876 -0,7%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Mutares: Megadeal zum Jahresbeginn

25.01.26 07:04 Uhr

Mutares Aktie - Megadeal zum Jahresbeginn | finanzen.net

Die Aktie von Mutares hat seit dem Zwischentief im letzten November stark zugelegt. Das spiegelt die hohe Dynamik im operativen Geschäft wider.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
33,60 EUR 0,85 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
276,7 PKT 0,0 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Unser Musterdepotwert Mutares drückt zum Jahreswechsel mächtig auf die Tube. Allein seit Anfang Januar wurden gleich drei Übernahmen und zwei Verkäufe eingefädelt bzw. abgeschlossen. Besonders ein Ankauf hat es dabei in sich, denn mit der vereinbarten Übernahme des europäischen und amerikanischen Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics vom saudi-arabischen Konzern SABIC ist Mutares im Begriff, den mit Abstand größten Deal der Firmengeschichte zu stemmen. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Analysen zu Mutares

DatumRatingAnalyst
09.01.2026Mutares BuyWarburg Research
10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2025Mutares BuyWarburg Research
