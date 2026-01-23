Value-Stars-Kolumne

Die Aktie von Mutares hat seit dem Zwischentief im letzten November stark zugelegt. Das spiegelt die hohe Dynamik im operativen Geschäft wider.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Unser Musterdepotwert Mutares drückt zum Jahreswechsel mächtig auf die Tube. Allein seit Anfang Januar wurden gleich drei Übernahmen und zwei Verkäufe eingefädelt bzw. abgeschlossen. Besonders ein Ankauf hat es dabei in sich, denn mit der vereinbarten Übernahme des europäischen und amerikanischen Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics vom saudi-arabischen Konzern SABIC ist Mutares im Begriff, den mit Abstand größten Deal der Firmengeschichte zu stemmen. [...]

