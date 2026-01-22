DAX24.845 -0,1%Est505.938 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.792 -0,4%Euro1,1741 -0,1%Öl64,60 +0,3%Gold4.919 -0,3%
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DroneShield-Aktie tiefer: Erreichter Meilenstein sorgt für Freigabe von Performance-Optionen
IPO geplant

Alibaba-Aktie profitiert: Strategischer Coup im KI-Markt - Chip-Sparte T-Head soll an die Börse

23.01.26 10:16 Uhr
NYSE-Titel Alibaba-Aktie profitiert: KI-Offensive! IPO-Pläne für Chip-Tochter T-Head sorgen für Euphorie | finanzen.net

Der chinesische Tech-Gigant Alibaba bereitet offenbar den Börsengang seiner Chip-Tochter T-Head - bekannt auch unter dem Namen Pingtouge - vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
148,00 EUR -3,40 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Alibaba denkt offenbar über Ausgliederung und IPO von Chip-Sparte nach
• Viele Details zu T-Head-IPO noch offen
• Börsengang könnte globales Kräfteverhältnis im Halbleitermarkt beeinflussen

Wer­bung

Bei T-Head handelt es sich um einen Geschäftsbereich von Alibaba, der sich auf das Design und die Produktion von KI- und Rechenzentrumschips spezialisiert hat. Die Sparte wurde 2018 gegründet und ist Teil von Alibabas langfristigen Ambitionen, eigene Halbleiter zu entwickeln, um kritische Technologien für Cloud-Dienste und KI-Workloads selbst kontrollieren zu können. Anders als in früheren Jahren, als Alibaba hauptsächlich interne Chips für eigene Systeme produziert hat, hat T-Head inzwischen auch externe Kunden und übernimmt kommerzielle Projekte, etwa beim Einsatz von KI-Beschleunigern in Rechenzentren großer chinesischer Telekom-Konzerne.

Wie unter anderem "Reuters" berichtet, plane Alibaba nun eine Umstrukturierung von T-Head - zunächst zu einer eigenständigen Gesellschaft, die teilweise im Besitz der Mitarbeiter sein soll. Dieser Schritt dient dazu, das Unternehmen für einen Börsengang vorzubereiten und die Belegschaft in den Erfolg einzubinden. Erst nach dieser Neuordnung sollen die Möglichkeiten eines IPOs geprüft werden. Einen konkreten Zeitplan gebe es bislang jedoch nicht.

Marktreaktionen und strategischer Kontext

Die Aussicht auf einen IPO von Alibabas Chip-Sparte hat am Markt jedoch sofort Widerhall gefunden: An der Börse in Hongkong ging es am Freitag für die Alibaba-Aktie letztlich um 2,25 Prozent nach oben auf 168,50 HKD. Der in den USA gelistete Alibaba-ADR stieg am Donnerstag im US-Handel an der NYSE um 5,05 Prozent auf 177,18 US-Dollar, fällt vorbörslich jedoch zeitweise um 1,67 Prozent auf 174,22 US-Dollar.

Wer­bung

Die Entscheidung von Alibaba, einen Börsengang von T-Head zu prüfen, dürfte Teil eines größeren Trends in China sein: In den letzten Monaten haben mehrere heimische Chipfirmen erfolgreiche Börsengänge hinter sich gebracht, und Technologie-Konzerne wie Baidu.com haben ähnliche Pläne für ihre Halbleiter-Sparten angekündigt. Alibaba folgt damit dem Muster eines wachsenden "Chip-Booms", bei dem Investoren starkes Interesse an Unternehmen zeigen, die im globalen KI-Chip-Wettbewerb eine Rolle spielen könnten.

Der Schritt kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem der Markt für künstliche Intelligenz und entsprechende Hardware - allen voran Beschleuniger für KI-Modelle - stark wächst und zunehmend kapitalintensiv wird. T-Head-Chips konkurrieren in funktionalen Nischen mit internationalen Größen wie NVIDIA, dessen Grafikprozessoren und AI-Beschleuniger weltweit dominieren. Ein Börsengang könnte T-Head zusätzliche Ressourcen verschaffen, um Forschung, Entwicklung und Produktion weiter zu beschleunigen und sich im globalen Wettbewerb besser zu behaupten.

Zugleich passt dieser Schritt zu Alibabas übergeordneter Unternehmensstrategie: Die Gruppe hat große Summen in Cloud-Infrastruktur und KI-Technologien investiert und will ihre Abhängigkeit von externen Zulieferern verringern. Durch die Schaffung einer eigenständigen, börsennotierten Chip-Einheit könnte Alibaba nicht nur Kapital aus dem Markt ziehen, sondern auch die Wahrnehmung als Technologie-Konzern mit eigener Silicon-Kompetenz schärfen.

Wer­bung

Noch viele offene Fragen

Trotz nachvollziehbarer Beweggründe für die Entscheidung bleibt aktuell noch vieles offen: Zeitpunkt, Umfang und Börsenplatz des IPOs sind noch unbestimmt. Branchenkenner weisen zudem darauf hin, dass ein Börsengang ein langfristiges Projekt ist, das von regulatorischen Bedingungen, Marktstimmung und technologischen Fortschritten abhängt. Sollte Alibaba das IPO jedoch erfolgreich umsetzen, könnte dies nicht nur den Wert von T-Head steigern, sondern auch das globale Kräfteverhältnis im Halbleitermarkt beeinflussen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

