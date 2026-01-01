DAX24.901 +0,2%Est505.947 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.986 -0,1%Euro1,1736 -0,2%Öl65,13 +1,1%Gold4.924 -0,3%
Selenskyj: Verhandlungen in Abu Dhabi über Donbass-Frage

23.01.26 11:24 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Bei den von den Washington angeregten dreiseitigen Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA wird es nach Angaben aus Kiew vor allem um Gebietsfragen gehen. "Die Frage des Donbass ist eine Schlüsselfrage", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Journalisten zu den Verhandlungen in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate). Bei den Unterredungen an diesem Freitag und am Samstag würden die drei Seiten ihre Sichtweise auf das Problem vortragen und diskutieren. Der Auskunft seines Beraters Dmytro Lytwyn nach ist der Beginn der Gespräche in den Arabischen Emiraten für den Abend geplant.

Washington drängt die Kriegsgegner Russland und Ukraine seit Monaten zu einer Friedenslösung. Moskau erhebt dabei unter anderem Anspruch auf das gesamte ostukrainische Gebiet Donezk, das es nur zu knapp 80 Prozent kontrolliert. Kiew lehnt einen freiwilligen Abzug bisher ab. Das Gebiet Donezk und das benachbarte Gebiet Luhansk, das russische Truppen fast vollständig kontrollieren, werden als Donbass bezeichnet.

Zu dieser Frage äußerte sich auch der außenpolitische Berater von Russlands Präsident Wladimir Putin, Juri Uschakow, nach Gesprächen der US-Unterhändler im Kreml in der Nacht zum Freitag. Ohne eine Lösung der Territorialfrage werde es keinen dauerhaften Frieden geben, sagte er der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Und solange es keine Friedenslösung gebe, werde Russland die Kämpfe fortsetzen.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/mis