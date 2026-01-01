DAX24.901 +0,2%Est505.947 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,0%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.986 -0,1%Euro1,1736 -0,2%Öl65,13 +1,1%Gold4.924 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, BASF, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Redcare Pharmacy-Aktie auf Talfahrt: Rossmann-Einstieg setzt unter Druck Redcare Pharmacy-Aktie auf Talfahrt: Rossmann-Einstieg setzt unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Bund reißt knapp die Schuldenbremse

23.01.26 11:41 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund hat im vergangenen Jahr nachträglich die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse gerissen. Es wurden im Kernhaushalt 0,4 Milliarden Euro mehr Kredite aufgenommen als erlaubt. Das liegt nach Darstellung aus Kreisen des Finanzministeriums aber nicht daran, dass man tiefer in die Schulden griff als geplant. Stattdessen seien wegen einer positiveren Wirtschaftsentwicklung am Ende plötzlich weniger Kredite erlaubt gewesen als gedacht.

Wer­bung

Die Schuldenregel im Grundgesetz gilt allerdings nur für die Aufstellung des Haushalts, nicht für die nachträgliche Abrechnung. Damit wurde nicht offiziell gegen das Grundgesetz verstoßen. Wie viele Schulden der Bund aufnehmen darf, schwankt mit dem Bruttoinlandsprodukt und der Konjunktur. Ausgeglichen wird das nun über ein Kontrollkonto, einem fiktiven Verrechnungskonto bei der Bundesbank, auf dem aktuell um die 55 Milliarden Euro liegen.

Klingbeil: Investitionen laufen noch nicht wie gewünscht

Insgesamt - im Kernhaushalt und allen Sondertöpfen wie zum Beispiel für die Bundeswehr oder die Infrastruktur - nahm der Bund deutlich weniger Kredite auf als bei Aufstellung des Haushalts geplant. Statt rund 143 Milliarden Euro standen am Ende des Jahres 2025 etwa 103 Milliarden zu Buche.

Im Finanzministerium hieß es, das Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen für die Infrastruktur fließe noch nicht so gut ab wie gewünscht. "Die Zahlen zeigen: Die ersten Investitionen laufen an, aber es braucht noch mehr Tempo", betonte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Bund und Länder müssen hier ein anderes Tempo entwickeln." Um transparent zu machen, wie viel Geld investiert wird, hat das Bundesfinanzministerium auf seiner Internetseite eine Investitionsuhr gestartet./tam/DP/stk