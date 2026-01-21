DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,5%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.821 +0,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl65,31 ±-0,0%Gold4.786 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen letztlich kräftig im Plus -- Trump stoppt Zollpläne -- Netflix, VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko
Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung Rivian-Aktie: Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Risikohinweise

KI-Aktien NVIDIA, Oracle & Co. bleiben Treiber: Evercore warnt vor mehr Volatilität 2026 - Trend bleibt positiv

22.01.26 03:02 Uhr
KI-Aktien NVIDIA, Oracle & Co. bleiben an NASDAQ & NYSE gefragt: Evercore warnt vor Turbulenzen - bleibt aber bullish | finanzen.net

Die Strategen von Evercore erwarten für 2026 eine spürbar höhere Marktvolatilität - vor allem im Technologiesektor. Dennoch bleibt der Grundton positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
282,35 EUR 6,65 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
379,80 EUR -7,80 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,36 EUR 5,36 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
148,52 EUR -5,38 EUR -3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• 2026: Höhere Volatilität am Markt voraus?
• Evercore-Grundausblick bleibt positiv
• KI-Aktien laut Experten vor weiterem Anstieg

Wer­bung

Höhere Volatilität am Markt erwartet

Julian Emanuel, Stratege bei Evercore ISI, rechnet 2026 mit einer spürbar höheren Volatilität an den Aktienmärkten, wie MarketWatch berichtet. Besonders im Technologiesektor sieht er erste Anzeichen potenzieller Risiken - etwa durch die zunehmende "Kreislaufwirtschaft der KI", also die wachsenden gegenseitigen Beteiligungen zwischen großen Tech-Konzernen und aufstrebenden KI-Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic. Solche Strukturen erinnerten an frühere Überhitzungsphasen wie die japanischen Keiretsu-Netzwerke oder die Dotcom-Blase.

Als mögliche Warnsignale, nach denen Anleger in Zukunft verstärkt Ausschau halten sollten, nennt Emanuel steigende Beteiligungsquoten großer Tech-Konzerne (über zehn Prozent), eine Verschlechterung der Bilanzen der Hyperscaler - etwa durch höhere Verschuldung oder rückläufigen freien Cashflow - sowie eine sinkende Zinsdeckungsquote. Aktuell seien die Fundamentaldaten der Branche jedoch stabil, weshalb Evercore derzeit keine systemischen Risiken erkenne. Anleger sollten daher kurzfristige Rücksetzer nach den jüngsten Rekordständen einkalkulieren. Strategisch bleibt Evercore in KI-nahen IT-, Kommunikations- und Konsumwerten übergewichtet.

Positiver Grundausblick

Trotz der Risikohinweise bleibt Emanuels Gesamtprognose jedoch optimistisch. Das Risiko einer Spekulationsblase beziffert er auf rund 30 Prozent. Zudem erwartet er, dass der S&P 500 bis Ende 2026 auf rund 7.750 Punkte steigen wird, so Investing.com.

Wer­bung

Die oben genannten, typischen Vorbedingungen für eine Blasenbildung im KI-Sektor - übermäßige Fremdfinanzierung, hohe gegenseitige Beteiligungen und angespannte Kreditmärkte - sieht Emanuel derzeit noch nicht. Die großen Technologiekonzerne verfügten über solide Bilanzen, niedrige Verschuldung und hohen Cashflow. Zudem blieben die Credit-Default-Swap-Indizes, die als Frühindikatoren für systemische Risiken gelten, klar unter kritischen Schwellen. Evercore betont dabei, dass erst Beteiligungsquoten von mehr als zehn Prozent - ähnlich wie zur Dotcom-Ära - ein ernstes Warnsignal darstellen würden.

KI-Aktien im Blick

Auch der Ausblick für einige der größten Player im KI-Wettlauf bleibt positiv.
Für die NVIDIA-Aktie geben 39 von 41 Wall-Street Analysten laut TipRanks derzeit eine Kaufempfehlung ab. Auch Alphabet und Microsoft erhalten aktuell von 27 bzw. 32 Experten - und damit der überwältigenden Mehrheit - die Einstufung "Buy". Für Oracle ergibt sich derweil aus 24 "Buy"- und 8 "Hold"-Ratings eine moderate Kaufempfehlung aus 32 Ratings (Stand: 21. Januar 2026).

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen