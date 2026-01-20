Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne

NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 steigt am Mittwochnachmittag.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 25.136,76 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,244 Prozent höher bei 25.048,55 Punkten, nach 24.987,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.993,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.344,17 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,073 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.346,18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25.127,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21.566,51 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,275 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 25.873,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.954,18 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 8,96 Prozent auf 52,91 USD), Micron Technology (+ 6,04 Prozent auf 387,05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,62 Prozent auf 244,96 USD), Arm (+ 5,39 Prozent auf 112,95 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 4,22 Prozent auf 177,18 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Kraft Heinz Company (-5,93 Prozent auf 22,35 USD), AppLovin (-4,98 Prozent auf 537,35 USD), Netflix (-4,35 Prozent auf 83,47 USD), Axon Enterprise (-3,67 Prozent auf 597,74 USD) und Palantir (-3,67 Prozent auf 162,35 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26.442.648 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,862 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net