Wochenmitte

Darum gibt der Euro nach - Trump stoppt Strafzölle

21.01.26 21:03 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro zum US-Dollar nachgibt - Trump stoppt Strafzölle | finanzen.net

Der Euro ist am Mittwoch nach neuen Aussagen von Donald Trump zur Grönland-Frage unter Druck geraten.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1397 CNY -0,0231 CNY -0,28%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8703 GBP -0,0017 GBP -0,19%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1136 HKD -0,0307 HKD -0,34%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
185,0000 JPY -0,4200 JPY -0,23%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1690 USD -0,0036 USD -0,31%
Charts|News

Der US-Präsident will seine Drohung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder zum 1. Februar doch nicht wahr machen.

Zur Begründung verwies Trump in seinem Post auf der Plattform Truth Social darauf, dass basierend auf einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.

Im New Yorker Handel rutschte die europäische Gemeinschaftswährung Euro daraufhin unter 1,17 Dollar und kostete zuletzt 1,1680 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1739 (Dienstag: 1,1728) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8518 (0,8526) Euro gekostet.

/ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: isak55 / Shutterstock.com, Alessio Ponti / Shutterstock.com