Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX etwas leichter erwartet

Nach dem zweitägigen Kursrutscht zeichnen sich für den DAX am Mittwoch leichte Verluste an.

2. Börsen in Fernost uneins

Die wichtigsten Märkte in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,41 Prozent auf 52.774,64 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen geht es leicht abwärts: Der Shanghai Composite notiert zwischenzeitlich 0,06 Prozent tiefer bei 4.111,26 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil minimale 0,08 Prozent höher bei 26.509,57 Stellen.

3. Netflix-Aktie dennoch mit deutlichen Verlusten: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus

4. QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus

5. Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie im Blick

6. Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt

7. Klöckner-Aktie im Fokus: Worthington Steel stockt Beteiligung auf

8. Zwischen Zöllen und Weltordnung: Das ist von Trumps Besuch in Davos zu erwarten

9. Ölpreise uneins

Die Ölpreise zeigen sich zur Wochenmitte ungleich. Die US-Sorte WTI gibt ab und die Nordsee-Sorte Brent legt leicht zu.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro präsentiert sich am Mittwochmorgen kaum verändert.