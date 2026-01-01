DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -3,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.087 +1,0%Euro1,1719 -0,1%Öl63,94 -0,1%Gold4.856 +2,0%
10 vor 9

Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel - Trump-Rede in Davos im Fokus

21.01.26 08:02 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Was wird Trump in Davos sagen? | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.703,1 PKT -255,9 PKT -1,03%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.487,5 PKT -76,4 PKT -0,29%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
52.774,6 PKT -216,5 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.113,7 PKT -0,4 PKT -0,01%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas leichter erwartet

Nach dem zweitägigen Kursrutscht zeichnen sich für den DAX am Mittwoch leichte Verluste an.

2. Börsen in Fernost uneins

Die wichtigsten Märkte in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,41 Prozent auf 52.774,64 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen geht es leicht abwärts: Der Shanghai Composite notiert zwischenzeitlich 0,06 Prozent tiefer bei 4.111,26 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil minimale 0,08 Prozent höher bei 26.509,57 Stellen.

3. Netflix-Aktie dennoch mit deutlichen Verlusten: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus

So fiel die Bilanz des Streaminggiganten Netflix aus. Zur Nachricht

4. QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus

Die Papiere von QIAGEN sind zum Börsenschluss am Dienstag nach oben geschnellt. Zur Nachricht

5. Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie im Blick

Der französische Autobauer Renault steigt in die Produktion von Militärdrohnen ein. Zur Nachricht

6. Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt

Die Roche-Tochter Genentech verdoppelt die Investition in ein neues Werk in North Carolina. Zur Nachricht

7. Klöckner-Aktie im Fokus: Worthington Steel stockt Beteiligung auf

Der US-Stahlkonzern Worthington Steel hat im Zuge seiner Übernahmebemühungen den Anteil am Stahlhändler Klöckner angehoben. Zur Nachricht

8. Zwischen Zöllen und Weltordnung: Das ist von Trumps Besuch in Davos zu erwarten

Grönland, Zölle, Gazastreifen: Vor seiner Reise nach Davos zum Weltwirtschaftsforum (WEF) hat US-Präsident Donald Trump die Europäer in große Aufregung versetzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneins

Die Ölpreise zeigen sich zur Wochenmitte ungleich. Die US-Sorte WTI gibt ab und die Nordsee-Sorte Brent legt leicht zu.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro präsentiert sich am Mittwochmorgen kaum verändert.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com

