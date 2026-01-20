DAX24.608 -0,4%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.205 +1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl64,06 +0,1%Gold4.868 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Netflix 552484 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, Hyundai im Fokus
Top News
UBS-Aktie etwas leichter: CEO Ermotti zeigt sich hinsichtlich Wachstum optimistisch UBS-Aktie etwas leichter: CEO Ermotti zeigt sich hinsichtlich Wachstum optimistisch
QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neue Login auf finanzen.net
DAVOS

UBS-Aktie etwas leichter: CEO Ermotti zeigt sich hinsichtlich Wachstum optimistisch

21.01.26 09:25 Uhr
UBS-Aktie sinkt leicht: CEO Ermotti mit optimistischen Aussagen - bereit für Wachstum | finanzen.net

UBS-Konzernchef Sergio Ermotti sieht die Großbank gut für die Zukunft aufgestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
36,89 CHF -0,13 CHF -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir sind stark kapitalisiert und für künftiges Wachstum bereit", erklärte der UBS-Chef am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg TV anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Wer­bung

Die UBS habe einen Großteil der Integration der CS hinter sich. "Nun geht es darum, diese Arbeiten fokussiert abzuschließen", sagte Ermotti weiter. Es müssten noch Kosten im Umfang von rund 3 Milliarden US-Dollar, etwa durch den Umbau der IT oder die Umsetzung des angekündigten Stellenabbaus, von der Bilanz genommen werden.

Darüber hinaus investiert die UBS laut Ermotti in künftiges Wachstum. Da stehen trotz Unsicherheiten auch die USA hoch im Kurs. "Die US-Wirtschaft wächst und mit ihr die Vermögen. Aber auch in Asien sehen wir Potenzial", sagte er. Wachsen will Ermotti in erster Linie organisch: "Wir können vieles mit den heutigen Mitteln noch besser machen."

Angesprochen auf seine persönliche Situation bei der UBS und eine mögliche Nachfolge, sagte Ermotti lediglich: "Ich bin derzeit stark darauf fokussiert, meine Arbeit bei der UBS zu beenden. Danach werden wir weitersehen."

Wer­bung

Am Mittwoch zeigt sich die UBS-Aktie an der SIX zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 36,92 Franken.

/mk/cf/AWP/mis

DAVOS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: UBS, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
14.01.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025UBS KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.01.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025UBS KaufenDZ BANK
15.12.2025UBS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
08.01.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital
25.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
07.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen