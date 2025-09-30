DAX 24.440 +0,1%ESt50 5.656 +0,2%MSCI World 4.336 +0,2%Top 10 Crypto 16,63 +1,0%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.604 -0,2%Euro 1,1737 +0,1%Öl 64,59 +0,4%Gold 3.864 +0,2%
UBS Aktie

34,57 EUR +0,31 EUR +0,90 %
STU
40,84 USD +0,42 USD +1,03 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 109,31 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

10:56 Uhr
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 21 auf 29 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Schweizer böten mit der Integration der Credit Suisse zwar das klassenbeste Ergebniswachstums bis 2027, schrieb die nun verantwortliche Expertin Flora Bocahut in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Ihre Schätzungen lägen aber bis zu fünf Prozent unter dem Konsens und die Aktienbewertung erscheine ausreichend./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 20:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu UBS

10:56 UBS Underweight Barclays Capital
29.09.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
15.09.25 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

