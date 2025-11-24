DAX 23.249 +0,0%ESt50 5.536 +0,1%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,86 -4,7%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.445 -1,5%Euro 1,1537 +0,1%Öl 62,90 -0,7%Gold 4.128 -0,2%
Heute im Fokus
DAX-Anleger zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy unter den Erwartungen --Rheinmetall & Co. reagieren auf Ukraine-Gespräche -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
UBS Aktie

31,72 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
36,78 USD -0,30 USD -0,80 %
BTT
Marktkap. 99,75 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

Barclays Capital

UBS Underweight

09:51 Uhr
UBS Underweight
UBS
31,72 EUR 0,00 EUR 0,00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat UBS auf "Underweight" belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre jeweiligen Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Unter den Banken hebt sie zudem Deutsche Bank, Bper Banca und ABN Amro positiv hervor, wogegen sie UBS, Nordea und Swedbank kritischer sieht./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com

Analysen zu UBS

09:51 UBS Underweight Barclays Capital
07.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
06.11.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
03.11.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

