Deutsche Bank AG

UBS Buy

11:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

