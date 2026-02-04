DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6415 -8,4%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. im Sturzflug: Abverkauf bei Softwaretiteln wegen KI-Sorgen Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. im Sturzflug: Abverkauf bei Softwaretiteln wegen KI-Sorgen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
UBS Aktien-Sparplan
37,03 EUR -1,04 EUR -2,73 %
STU
43,68 USD -1,17 USD -2,60 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 126,28 Mrd. EUR

KGV 18,86
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

Deutsche Bank AG

UBS Buy

11:36 Uhr
UBS Buy
Aktie in diesem Artikel
UBS
37,03 EUR -1,04 EUR -2,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
39,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,79 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

13:21 UBS Kaufen DZ BANK
11:36 UBS Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 UBS Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

dpa-afx Trotz Altlasten UBS-Aktie dennoch tiefer: Großbank verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung UBS-Aktie dennoch tiefer: Großbank verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung
finanzen.net UBS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Handel in Zürich: SMI letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net Freundlicher Handel: SPI zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
dpa-afx ROUNDUP 2: UBS überrascht mit Milliardengewinn im Schlussquartal
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI-Börsianer greifen nachmittags zu
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI nachmittags im Plus
Zacks UBS Group Q4 Earnings & Revenues Increase Y/Y, Expenses Decline
Financial Times UBS profits rise on cost savings from Credit Suisse takeover
Business Times UBS posts higher profit, signals US$3 billion buyback with upside
Financial Times UBS profits rise on cost savings from Credit Suisse takeover
Benzinga An Overview of UBS Gr&#39;s Earnings
New York Times Investigation Finds Credit Suisse Had Wider Nazi Ties Than Previously Known
Zacks UBS Group AG to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
Benzinga UBS Eyes Crypto Trading, Dogecoin ETF Goes Live And More: Weekend Crypto Roundup
RSS Feed
UBS zu myNews hinzufügen